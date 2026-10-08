Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

ईशान अपने होम ग्राउंड पर छाने को तैयार, भारतीय कोच ने बताया किशन ने कितना किया बदलाव?

By Digital Desk Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Thu, 08 Oct 2026 11:01 PM (IST)

भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने ईशान किशन की परिपक्वता और खेल के प्रति समझ की सराहना की है। उन्होंने ...और पढ़ें

ईशान किशन

ईशान किशन

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, रांची। भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने स्टार बल्लेबाज ईशान किशन की जमकर तारीफ की है। जेएससीए स्टेडियम ईशान का घरेलू मैदान है और टीम प्रबंधन को अपने इस युवा सितारे से रांची की धरती पर एक बड़ी और विस्फोटक पारी की उम्मीद है।

कोटक ने कहा कि ईशान अब पहले की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व हो चुके हैं और परिस्थिति के अनुसार अपने खेल को ढाल रहे हैं। बल्लेबाजी कोच ने स्पष्ट किया कि ईशान मैदान पर उतरते समय होम ग्राउंड का अतिरिक्त दबाव नहीं लेते, बल्कि सामान्य और स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। विश्व कप से लौटने के बाद से उनका प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए शानदार रहा है।

सितांशु कोटक ने की ईशान किशन की जमकर तारीफ

कोटक ने इशान के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि आईपीएल के दौरान जब वह काफी युवा थे, तब भी उनके खेल में कमाल की आक्रामकता थी और वह 90 रन के आसपास भी निडर होकर बड़े शॉट्स खेला करते थे। हालांकि, अब उनके खेल में ठहराव और समझदारी आई है और वह मैच के मिजाज को देखते हुए पारी को आगे बढ़ाते हैं।

यह भी पढ़ें- IND vs WI: संजू सैसमन को बाहर कर वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका? नेट सेशन से मिला बड़ा हिंट

यह भी पढ़ें- 'सूर्यकुमार यादव को बाहर करना सही?' सूर्या को रणजी टीम से ड्रॉप करने पर मुंबई के कप्तान ने बयान देकर किया हैरान