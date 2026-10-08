IND vs WI: संजू सैसमन को बाहर कर वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका? नेट सेशन से मिला बड़ा हिंट

पीटीआई, रांची। लोकल ब्वॉय ईशान किशन और 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के विरुद्ध दूसरे टी-20 मैच से पहले अभ्यास सत्र में अपने आक्रामक अंदाज से खूब प्रभावित किया। छोटानागपुर पठार की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच स्थित रांची में हल्की सर्दी के बीच भारतीय टीम ने करीब दो घंटे अभ्यास किया।

झारखंड के कप्तान और जेएससीए स्टेडियम से अच्छी तरह परिचित किशन ने नेट्स पर स्पिन गेंदबाजों का जमकर सामना किया और कई गेंदों को स्टैंड्स में पहुंचाया। रवि बिश्नोई, नमन धीर और अभिषेक शर्मा ने उन्हें गेंदबाजी की। किशन के साथ टी-20 विश्व कप विजेता संजू सैमसन ने भी बल्लेबाजी की और शुरुआत में धैर्य दिखाने के बाद कुछ शानदार शॉट लगाए।

ईशान किशन के लिए खास होगा मुकाबला किशन के लिए घरेलू मैदान पर यह मुकाबला खास है। पिछले साल उन्होंने झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया था और फाइनल में हरियाणा के विरुद्ध 49 गेंदों पर 101 रन बनाए थे। 2023 के अंत में अनुशासन और घरेलू क्रिकेट विवाद के बाद केंद्रीय अनुबंध गंवाने के बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट के जरिए वापसी की और फिर भारतीय टी-20 टीम में जगह बनाई।