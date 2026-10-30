IND vs NZ: श्रेयस अय्यर ने दूसरी सबसे बड़ी T20I हार के लिए गेंदबाजों को ठहराया दोषी, बताया - कहां से पलट गई बाजी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में शुक्रवार को 87 रन से हार मिली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा, जवाब में टीम इंडिया 20 ओवर खेलकर सिर्फ 172 रन ही बना पाई।

भारत की ये रनों के मामले में टी20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे बड़ी हार है। श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद टीम की हार ठीकरा गेंदबाजों पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमने गेंदबाजी में गलती से शुरुआत की। उनके मुताबिक तीसरे ओवर से ही मैच का रूख पलट गया।

श्रेयस अय्यर ने बताया कहां हुई गलती श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों को हार का दोषी ठहराया, साथ ही उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की जमकर तारीफ की। अय्यर ने कहा कि टीम को फिलिप्स से सीखना चाहिए। अय्यर ने कहा, 'मुझे लगता है हमसे गेंदबाजी में गलती हुई। पावरप्ले में, वो भी तीसरे ओवर में मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हुआ। कुछ गेंदबाजों ने कोशिश की मगर, ग्लेन फिलिप्स ने कमाल की पारी खेली। कुछ बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाए, जो देखने लायक थे। वो सीरीज में लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, उनसे हमें जरुर कुछ सीखना चाहिए।'