मुंबई के कप्तान ने सरफराज को लेकर ऐसा क्या कहा? जिससे क्रिकेट जगह में हंगामा मच गया
मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने सरफराज खान का समर्थन करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें इंडिया ए मैचों की जरूरत नहीं है। ठाकुर ने सरफराज के मजबूत घरेलू रिकॉर्ड और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को उनकी तैयारी का सबूत बताया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के कप्तान और भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने कहा है कि सरफराज खान को राष्ट्रीय टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए भारत-ए दौरों पर अतिरिक्त अनुभव की जरूरत नहीं है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए ठाकुर ने जोर देकर कहा कि सरफराज का घरेलू प्रदर्शन और अनुभव ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार करता है। भले ही वह भारत-ए टीम से बाहर हों।
गौरतलब हो कि सरफराज ने आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत के लिए खेला था। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में नहीं खेल पाए थे। उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए नहीं चुना गया और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भी नजरअंदाज कर दिया गया। फैंस तब और हैरान रह गए जब मुंबई के इस बल्लेबाज को साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ सीरीज के लिए भारत-ए टीम में शामिल नहीं किया गया।
जम्मू-कश्मीर के खिलाफ दर्ज की जीत
जम्मू-कश्मीर के खिलाफ दोनों पारियों में सरफराज अपनी शुरुआत को बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। फिर भी मुंबई ने उस टीम पर अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जीत दर्ज की। ठाकुर ने सरफराज के हालिया फॉर्म पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'वह चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने बुची बाबू ट्रॉफी में चोटिल होने से पहले दो-तीन शतक लगाए थे।'
ठाकुर ने सरफराज की बड़ाई की
ठाकुर ने मीडिया से कहा, आजकल भारत ए टीम के लिए वे ऐसे लड़कों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार करना चाहते हैं। सरफराज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया-ए के लिए खेलने की जरूरत नहीं है। अगर वह फिर से रन बनाने लगे, तो वह सीधे टेस्ट सीरीज भी खेल सकते हैं।
इंडियन टेस्ट टीम में नहीं मिली है जगह
इस साल की शुरुआत में सरफराज भारत-ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे पर गए थे। हालांकि, सीनियर टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पाए। गौरतलब है कि उन्होंने कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 92 रनों की संयमित पारी खेली थी और तेज और उछाल वाली इंग्लिश परिस्थितियों में अपने दमदार प्रदर्शन से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था।
