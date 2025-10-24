मुंबई के कप्तान ने सरफराज को लेकर ऐसा क्या कहा? जिससे क्रिकेट जगह में हंगामा मच गया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के कप्तान और भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने कहा है कि सरफराज खान को राष्ट्रीय टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए भारत-ए दौरों पर अतिरिक्त अनुभव की जरूरत नहीं है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए ठाकुर ने जोर देकर कहा कि सरफराज का घरेलू प्रदर्शन और अनुभव ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार करता है। भले ही वह भारत-ए टीम से बाहर हों।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब हो कि सरफराज ने आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत के लिए खेला था। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में नहीं खेल पाए थे। उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए नहीं चुना गया और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भी नजरअंदाज कर दिया गया। फैंस तब और हैरान रह गए जब मुंबई के इस बल्लेबाज को साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ सीरीज के लिए भारत-ए टीम में शामिल नहीं किया गया।