    शाकिब अल सन ने जानबूझकर तोड़े गेंदबाजी के नियम, खुद किया हैरान करने वाला खुलासा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। शाकिब ने बताया है कि उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए ज ...और पढ़ें

    शाकिब अल हसन ने जानबूझकर की थी चकिंग

    पीटीआई, लंदन: बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने स्वीकार किया कि शारीरिक थकान के कारण उन्हें सरे की तरफ से खेलते हुए इंग्लिश काउंटी मैच के दौरान जानबूझकर चकिंग (गलत एक्शन से गेंदबाजी करना) का सहारा लेना पड़ा, जिसके कारण उन्हें गेंदबाजी से निलंबित कर दिया गया।

    बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब को इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगिताओं में गेंदबाजी करने से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में लाफबोरो विश्वविद्यालय में एक स्वतंत्र जांच में उनके गेंदबाजी एक्शन को अवैध पाया गया था।

    इसलिए तोड़े नियम

    अंपायरों ने टांटन में समरसेट के विरुद्ध सरे के प्रथम श्रेणी मैच के दौरान उनके गेंदबाजी एक्शन को लेकर शिकायत की थी। इस मैच की दो पारियों में उन्होंने लगभग 65 ओवर गेंदबाजी की थी। शाकिब ने एक पॉडकास्ट से कहा कि मुझे लगता है कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा था, क्योंकि मैंने (एक मैच में) 70 से अधिक ओवर फेंके थे। मैंने अपने करियर में कभी भी टेस्ट मैच में 70 ओवर नहीं किए। मैं टांटन में समरसेट के विरुद्ध सरे की तरफ से चार दिवसीय मैच खेल रहा था। मैं बहुत थका हुआ था।

    लगातार खेल रहे थे शाकिब

    उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान में लगातार दो टेस्ट मैच खेले थे। हमने उस सीरीज में जीत हासिल की थी। उसके बाद मैं चार दिवसीय मैच खेलने के लिए इंग्लैंड आ गया था। मैं सोच रहा था कि अंपायर पहले उन्हें कम से कम चेतावनी देंगे। लेकिन उनके पास नियमों के अनुसार फैसला करने का अधिकार था और इसलिए मैंने किसी तरह की शिकायत नहीं की।

