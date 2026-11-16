'उस पारी ने मेरा करियर बदल दिया', सचिन तेंदुलकर ने बताया किस इनिंग ने उन्हें बनाया 'क्रिकेट का भगवान'

पीटीआई, मुंबई। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने साल 1989 के सियालकोट टेस्ट में खेली गई अपनी 57 रनों की पारी को करियर को दिशा देने वाली पारी बताया। हालांकि, पाकिस्तान के उस मशहूर दौरे की बात करेंगे तो प्रशंसकों को अब्दुल कादिर के विरुद्ध लगाए गए उनके छक्के ज्यादा याद आएंगे।

एमसीए शरद पवार संग्रहालय में बैटोग्राफी के अनावरण के दौरान तेंदुलकर ने कहा, पाकिस्तान दौरे का पहला मैच एक अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होना था, लेकिन बारिश के कारण उसे रद करना पड़ा। लेकिन आप 25,000-30,000 लोगों को बिना एक भी गेंद देखे घर कैसे वापस भेज सकते हैं? इसलिए उन्होंने अनुरोध किया, क्या आप एक प्रदर्शनी मैच खेल सकते हैं?

सचिन तेंदुलकर की शानदार पारी मुश्ताक मुझे गेंदबाजी कर रहे थे। मैंने कुछ छक्के लगाए। फिर महान अब्दुल कादिर गेंदबाजी करने आए और बोले, मुझे मार के दिखाओ, बच्चे को क्यों मार रहे हो? तेंदुलकर ने बताया कि चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में खेली गई उनकी 57 रनों की पारी (134 गेंदें, 193 मिनट) ने भारत को मैच ड्रॉ कराने में मदद की, जिससे सीरीज 0-0 से बराबरी पर खत्म हुई।