नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। टीम इंडिया ने डोमिनिका में सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज (Ind vs WI) को एक पारी और 141 रन से हराया। भारत ने इस शानदार जीत से नए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की शुरुआत की। तीसरा दिन पूरी तरह से भारतीय स्पिनर अश्विन (R Ashwin) के नाम रहा और उनकी गेंदबाजी के जादू के चलते कोई कैरेवियाई बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं सका।

अश्विन ने दूसरी पारी में 7 विकेट अपने नाम किए, जिसके चलते वेस्टइंडीज की टीम 130 रन पर पवेलियन लौट गई। भारत ने तीसरे दिन के पहले सत्र के दौरान 5 विकेट गंवाकर 421 रन पर अपनी पारी घोषित की। ऐसे में पारी घोषित करते हुए कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ईशान किशन को कुछ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं।

इसमें वह विकेटकीपर ईशान किशन (Ishan Kishan) के प्रति गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं। ईशान ने 19 गेंदें खेली, लेकिन एक भी रन नहीं लिया। इस बीत रोहित ने मैच के बाद बात करते हुए अपने गुस्से की वजह का खुलासा किया।

India would've declared the inns exactly when Kohli got out but they wanted Ishan to get a chance to bat on debut.

And when Kishan started his Test innings with a run, the captain declared the innings as planned.

Rohit Sharma and his love for the youngsters is unmatchable. pic.twitter.com/gAkncmpb9a