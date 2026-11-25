स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को दोहा के मैदान पर यूएई के खिलाफ तबाही मचा दी। वैभव ने सिर्फ 53 गेंदों में ही 204 रन ठोक इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। वैभव की इस पारी के बाद रवींद्र जडेजा ने ऐसी स्टोरी शेयर की, जिसके बाद किसी के लिए भी हंसी रोक पाना मुश्किल होगा।

वैभव की पारी की वजह से भारत ए ने 250 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 14.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। वैभव ने अपनी पारी में सात चौके और 28 गगनचुंबी छक्के जड़े। वैभव के इस प्रदर्शन के बाद बड़े-बड़े दिग्गज उनकी तारीफ में पोस्ट या स्टोरी शेयर कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में जडेजा का नाम भी जुड़ गया है।

जडेजा ने की वैभव की तारीफ जडेजा ने वैभव की तारीफ में बहुत कुछ तो नहीं लिखा, मगर उनका अंदाज सबसे अनोखा रहा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें वैभव मुकुट, सोने के आभूषण पहने दिखाई दिए। कुछ फैंस ने तो वैभव को कुंभकरण ही बता दिया। जडेजा ने इस दौरान वैभव और राजस्थान रॉयल्स को टैग कर लिखा, 'वेल प्लेड।' साथ ही उन्होंने एक हंसने वाली इमोजी भी लगाई।

जडेजा ने इस स्टोरी के साथ गाना भी बहुत खास चुना। उन्होंने आदित्य नारायण द्वारा गाया हुआ गाना- 'छोटा बच्चा जान के हमको' वैभव के फोटो के साथ अपनी स्टोरी पर शेयर की। उनका ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

THE ROYALS FAMILY 🩷 Ravindra Jadeja appreciating the incredible Double Hundred of Vaibhav Sooryavanshi. https://t.co/IxNHA1H3nj — Johns. (@CricCrazyJohns) November 25, 2026 वैभव ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय टीम के लिए यूएई के खिलाफ मैच जीतना बहुत जरूरी था। भारत अगर ये मैच हार जाता तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। इस दौरान युवा वैभव के बल्ले ने आग उगला और पहले ही ओवर से छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। वैभव की पारी की वजह से भारत ने मुकाबला जीता और सेमीफाइनल में जगह बना ली।