वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की बैटिंग ने बढ़ाई टेंशन, गंभीर की खरी-खरी के बाद अब रवि शास्त्री ने भी लगाई क्लास

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में लगातार टीम इंडिया की बल्लेबाजी फ्लॉप रही। भारत के लिए शर्मनाक दिन चौथे वनडे में आया, जब टीम इंडिया 89 रनों पर सिमट गई। उस मैच में आउट होने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी को लेकर सवाल उठाए थे। गंभीर का कहना था कि इस तरह की बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। चार मैचों में भारत के लिए विराट कोहली के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं लगा सका। टीम इंडिया की बल्लेबाज लगभग हर मैच में फ्लॉप रही। हालांकि, गेंदबाजों के दम पर भारत ने सीरीज को अपने नाम किया। इसके बाद गंभीर ने बैटिंग को लेकर सवाल उठाए थे और पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने उनका समर्थन किया है।

गौतम गंभीर ने उठाए थे सवाल भारत के 89 रनों पर ऑलआउट होने के बाद गंभीर ने बल्लेबाजी को चिंता का विषय बताया था। उन्होंने कहा, "जब आप 90 रनों के आसपास ऑलआउट होते हैं, तो ये हमेशा ही चिंता की बात होती है। ये परिस्थितियां वर्ल्ड कप के लगभग बराबर हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हां, यहां गेंदबाजों के लिए जरूर मदद मौजूद थी लेकिन आपको सिर्फ इसके लिए मानसिक ही नहीं बल्कि स्किल के हिसाब से भी तैयार रहना होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरे लिए रन चिंता की बात नहीं है बल्कि ये है कि जिस तरह से हम जल्दी आउट हुए वो है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जल्द से जल्द सही कर लेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी ऐसी गेंद नहीं है, जिसे खेला न जा सके।"