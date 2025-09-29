Language
    IND vs PAK: 'ऑपरेशन सिंदूर मैदान पर', पाकिस्तान को मात देने पर टीम इंडिया को पीएम मोदी से मिली शाबाशी, जमकर दी बधाई

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:49 AM (IST)

    भारत ने रोमांचक मैच में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप-2025 का खिताब अपने नाम किया है। ये नौवीं बार है जब भारत ने ये खिताब जीता है। भारत ने वनडे में सात और टी20 फॉर्मेट में दो बार ये खिताब जीते हैं। तिलक वर्मा ने मुश्किल हालात से टीम को बाहर निकालते हुए टीम को जीत दिलाई।

    पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप-2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया। भारत की ये जीत पहलगाम हमले के पीड़ितों को राहत देने वाली और ऑपरेशन सिंदूर के काम को आगे ले जाने वाली है। टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है।

    नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, "ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर जारी है। परिणाम भी सेम है- भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाई।"

    ऐसा रहा मैच

    भारत ने सांसे रोक देने वाले मैच में पाकिस्तान को मात दी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवरों में 146 रन ही बनाए। भारत ने दो गेंद पहले पांच विकेट खोकर ये टारगेट हासिल कर लिया। भारत ने इसी के साथ नौंवी बार एशिया कप का खिताब जीता है। टीम इंडिया सात बार वनडे फॉर्मेट और दो बार टी20 फॉर्मेट में ये खिताब जीत चुकी है। टीम इंडिया सबसे ज्यादा बार ये खिताब जीतने वाली टीम है।

    भारत ने पिछली बार वनडे फॉर्मेट में इस खिताब को जीता था। तब रोहित शर्मा टीम के कप्तान थे। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ये भारत का पहला बड़ा खिताब है।

    ये चार खिलाड़ी रहे हीरो

    पाकिस्तान ने इस मैच में धीमी लेकिन अच्छी शुरुआत की थी और लग रहा था कि वो आसानी से 200 के पार चली जाएगी। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं। भारतीय गेंदबाजों ने उसे सस्ते में ढेर कर दिया। वरुण चक्रवर्ती ने उसके दो बड़े और सेट बल्लेबाजों को आउट किया। उन्होंने साहिबजादा फरहान और फखर जमां को आउट किया।

    इसके बाद जब टीम इंडिया ने अपने तीन विकेट 20 रनों पर ही गंवा दिए थे तब तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने अर्धशतकीय साझेदारी की। फिर शिवम दुबे ने तिलक का साथ दिया। दुबे 22 गेंदों पर 33 रन बनाकर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए। आखिरी ओवर में तिलक ने नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 53 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्कों की मदद से नाबाद 69 रनों की पारी खेली।

