फैन से लड़ाई पर हारिस रऊफ को मिला दोस्तों का साथ, हसन अली से लेकर मोहम्मद हफीज तक ने फैंस को दे डाली नसीहत

यह भी पढ़ें- IND W vs SA W Match Preview: दक्षिण अफ्रीका का बचना मुश्किल है, बेंगलुरू में टीम इंडिया नाम करेगी सीरीज!

मोहम्मद हफीज से लेकर हसन अली ने किया समर्थन

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने कहा है कि फैंस को पेशवर और निजी जिंदगी के बीच के अंतर को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, "फैंस को पता होना चाहिए कि क्रिकेटर की निजी और पेशवर जिंदगी का सम्मान कैसे करना है। ये बुनियादी बाते हैं और विनम्र अपील।"

Haris Rauf Fight His wife tried to stop her. Haris- Ye indian ho hoga Guy- Pakistani hu @GaurangBhardwa1 pic.twitter.com/kGzvotDeiA— Maghdhira (@bsushant__) June 18, 2024

Fans should know how to respect the boundaries between personal & professional life of a cricketer. These are basic ethics & a humble request 🙏— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) June 18, 2024

वहीं तेज गेंदबाज हसन अली ने भी इस पर हारिस का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा, "मैंने हारिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा और मैं अपने सभी प्यारे क्रिकेट फैंस से कहना चाहता हूं कि आलोचना बिना दुख पहुंचाए भी की जा सकती है। इस बहस में सम्मान बनाए रखें और खिलाड़ी के परिवार का ख्याल रखें। खेल के प्रति प्यार, शांति और सम्मान का प्रचार-प्रसार करें। हम सभी चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट आगे बढ़े।"

I've seen a video circulating online about Harry @HarisRauf14 and I urge all my dearest cricket fans to remember that criticism can be constructive without being hurtful. Let's keep the debate respectful and considerate of the players’ families. Let's promote love, peace and…— Hassan Ali 🇵🇰 (@RealHa55an) June 18, 2024

अहमद शहजाद ने भी दिया साथ

वहीं टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन को लेकर टीवी चैनलों पर टीम की जमकर आलोचना करने वाले पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद ने भी हारिस का साथ दिया है। उन्होंने लिखा, "क्रिकेट फैंस के नाते आप खिलाड़ी के प्रदर्शन पर उसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन किसी खिलाड़ी या उसके परिवार को बेइज्जत करने का हक नहीं है। हमेशा प्राइवेसी का सम्मान करें। खिलाड़ियों की आलोचना टीम में हो रही गुटबाजी, दोस्तों को टीम में रखने, निजी रिकॉर्ड के लिए खेलने के लिए होनी चाहिए।"