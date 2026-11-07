'बहुत दुखद दिन....', मोहम्मद शमी के संन्यास पर छलका भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच का दर्द

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शुक्रवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। शमी के संन्यास से फैंस तो उदास हुए ही, मगर अब टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल का भी दर्द छलका है। उन्होंने इसे बहुत दुखद दिन बताया है।

शमी ने अपने टेस्ट करियर में कुल 64 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 229 विकेट अपने नाम किए। शमी ने अपने गेंदबाजी से भारत को कई मैच जिताए। मगर वो लगभग तीन साल से टेस्ट टीम से बाहर चल रहे थे, जिसके बाद अब उन्होंने रिटायर होने का फैसला लिया।

मोर्केल का छलका दर्द भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे से पहले ब्रॉडकास्टर से बातचीत के दौरान गेंदबाजी कोच मोर्केल ने शमी को एक हुनरमंद खिलाड़ी बताया। उनका कहना है कि शमी को टेस्ट क्रिकेट से विदा लेते देखना एक बेहद ही दुखद दिन है।

मोर्केल ने कहा, 'हां, जब मैं पहली बार टीम से जुड़ा था, तो मैं बहुत खुशकिस्मत था कि शमी टीम का हिस्सा थे। आप जानते ही हैं कि वह एक बेहतरीन हुनरमंद खिलाड़ी हैं और ड्रेसिंग रूम में उनका साथ होना बहुत मायने रखता है। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि उनके होने से ड्रेसिंग रूम में देसी और भारतीय माहौल बना रहता था। उन्होंने मेरी काफी मदद की। इसलिए उन्हें टेस्ट क्रिकेट से विदा लेते देखना वाकई एक दुखद दिन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह अब भी घरेलू क्रिकेट में काफी गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्हें खेलता देखना बहुत अच्छा लगता है।'

विदेश में भारत का हथियार थे शमी शमी ने अपने 64 मैच के करियर में छह बार पांच विकेट हॉल लिया। शमी भारत के विदेशी धरती पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरे। शमी ने ओवरसीज में 41 मैचों में 145 विकेट झटके।