IND A vs NZ A: यशस्वी जायसवाल ने ठोका लगातार दूसरा शतक, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में वनडे वाली पारी खेल मचाई तबाही

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal Century) ने शनिवार को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनऔपचारिक टेस्ट के पहले दिन लगातार दूसरा शतक ठोका है। उन्होंने सिर्फ 127 गेंदों में सेंचुरी ठोक दी है। उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके और दो छक्के लगाए।

न्यूजीलैंड ए ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। भारतीय टीम की सलामी जोड़ी ने जमकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की पिटाई की है। जायसवाल की टेस्ट में वनडे वाली पारी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में वनडे वाली पारी खेली। जायसवाल ने सिर्फ 127 गेंदों में ही शतक ठोक दिया। उन्होंने अपने शतक पहुंचने में 76 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए। जायसवाल 102 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि, इससे पहले उन्होंने अपने पार्टनर साई सुदर्शन के साथ मिलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। जायसवाल-सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 175 रन जोड़े। इस दौरान सुदर्शन ने भी अर्धशतक जमाया। खबर लिखे जाने तक भारत ने 49 ओवर में 182 रन बना दिए हैं। सुदर्शन 59 और देवदत्त पडिक्कल 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।