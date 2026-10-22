'100 रन का पावरप्ले नहीं हो सकता', भारत के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद गेंदबाजों पर बरसे मिशेल सैंटनर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के खिलाफ 225 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाने के बाद भी हार मिलने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने गेंदबाजों को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने बल्लेबाजों की तारीफ लेकिन हार का ठीकरा गेंदबाजों पर फोड़ दिया। सैंटनर का कहना है कि पावरप्ले में 80 रन बन सकते हैं लेकिन 100 रन नहीं बन सकते।

क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए 225 रनों का स्कोर बनाया। भारत को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए इतिहास रचने की जरूरत थी। भारतीय टीम ने बिल्कुल ऐसा ही किया और टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे सफल रन चेज किया। इस हार के बाद सैंटनर गुस्से में आ गए और गेंदबाजों को जमकर फटकार लगाई।

मिचेल सैंटनर ने निकाला अपना गुस्सा भारत के खिलाफ मुकाबले में चार विकेट से हार के बाद पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में कीवी कप्तान ने हार के कारण बताए। उन्होंने कहा, "जिस तरह से खिलाड़ियों ने शुरुआत की, वो बहुत अच्छा था। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी लेकिन फिर खुद को परिस्थितियों में ढाला और ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरह से खेला, वो शानदार था। बेव (बेवन जैकब्स) ने भी क्लीन हिटिंग की। पहली पारी तक हम काफी खुश थे।"

सैंटनर ने आगे कहा, "उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला, हमें पहले से ही पता था कि वे ऐसा करेंगे। उन्होंने पावरप्ले को बड़ा बनाया। हम शायद अपना बेस्ट नहीं दे सके। हमने बीच में थोड़ा दबाव डाला और ये एक टाइट गेम था। वहां पर दोनों टीमों को कुछ चीजों पर ध्यान देना था, मैच किसी तरफ भी जा सकता था। हमने एक्सट्रा रन दिए और फील्ड में हम काफी अच्छे थे क्योंकि यहां पर कैच आसान नहीं होता है। मुझे लगता है कि पावरप्ले हमेशा एक चुनौती होगी। हमें इसका कोई और तरीका ढूंढ़ना पड़ेगा। पावरप्ले 80 रनों का हो सकता है लेकिन 100 रन का नहीं।"