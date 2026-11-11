IND vs NZ: 'अभी बहुत क्रिकेट बाकी है', चोट भूलकर टीम इंडिया से भिड़ने को तैयार मैट हेनरी

प्रेट्र, माउंट मोनगानुई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी अपनी हाल की चोट को भुलाकर भारत के विरुद्ध 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज और टीम के आगे के व्यस्त कार्यक्रम में अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हेनरी अभ्यास सत्र के दौरान अपने साथी खिलाड़ी डेवोन कान्वे से टकराने के बाद चोटिल हो गए थे जिसके कारण उन्हें भारत के विरुद्ध तीसरे वनडे मैच से बाहर होना पड़ा था। हालांकि, इस तेज गेंदबाज की हालत में काफी सुधार हुआ है और वह शुक्रवार को यहां होने वाले चौथे वनडे में वापसी करने के लिए तैयार हैं। हेनरी की स्थिति में हो रहा सुधार 34 वर्षीय हेनरी ने कहा कि मैं थोड़ा बदकिस्मत रहा हूं। शुक्र है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। यह थोड़ा निराशाजनक रहा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास अभी भी खेलने के लिए बहुत क्रिकेट बाकी है।