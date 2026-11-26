विशेष संवाददाता, क्राइस्टचर्च। न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोढ़ी ने कहा कि हेगले ओवल में पिछले 10 वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में स्पिनरों ने केवल छह विकेट लिए हैं। इसलिए उन्हें कुलदीप यादव को बाहर रखने का भारत का फैसला सही लगता है। भारत ने कुलदीप को टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही स्वदेश भेज दिया था।

स्वयं कलाई के स्पिनर सोढ़ी ने स्वीकार किया कि भावनात्मक दृष्टिकोण से यह निराशाजनक था, लेकिन क्राइस्टचर्च के आंकड़ों को देखते हुए यह फैसला सही लगता है। सोढ़ी ने कहा कि मुझे कुलदीप यादव की गेंदबाजी बेहद पसंद है। उन्हें खेलते देखना अद्भुत रहा है।

कुलदीप यादव को बाहर रखना सही: ईश सोढ़ी मैंने उनके विरुद्ध अंडर-19 विश्व कप में या शायद टूर्नामेंट से पहले की किसी सीरीज में खेला था और हमेशा उनकी प्रगति पर नजर रखी है। वह एक असाधारण स्पिन गेंदबाज हैं। हालांकि इस 30 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि हेगले ओवल स्पिनरों के लिए मुश्किल मैदान रहा है जिससे कि टीम विशेषज्ञ स्पिनर को अंतिम एकादश में रखने से परहेज करती है।

उन्होंने कहा कि अगर न्यूजीलैंड की दृष्टि से देखें तो पिछले 10 वर्षों में हैगली ओवल में टेस्ट क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजों ने केवल छह विकेट लिए गए हैं। इसलिए मैं यह समझ सकता हूं कि चयनकर्ताओं ने उंगली के स्पिनर को चुना जो बल्लेबाजी भी कर सकता हे। सोढ़ी ने कहा कि मेरा मानना है कि इस तरह की परिस्थितियों में कुलदीप का वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों से मुकाबला है, जिनका टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी औसत 40 या उससे भी अधिक है। चयन के नजरिए से तो मैं इसे समझ सकता हूं, लेकिन अगर भावनात्मक नजरिए से देखें तो यह निराशाजनक है।

तेज गेंदबाज उठाएंगे फायदा सोढ़ी को उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज भारत के विरुद्ध दूसरे टेस्ट मैच में पिच से शुरू में मिलने वाली मदद का पूरा फायदा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विकेट रहा है जिसमें विशेषकर टेस्ट मैच के शुरू में थोड़ी अधिक सीम और उछाल होती है। इस विकेट पर शुरू में मिल रही मदद का फायदा उठाना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हाल में हमने देखा है कि टेस्ट मैच के अंतिम चरण में यह काफी हद तक सपाट हो जाता है।