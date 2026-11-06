रोहित-विराट के पास कुदरती काबिलियत, फील्डिंग कोच का खुलासा- भारतीय टीम कैच सुधारने के लिए कर रही कड़ी मेहनत

प्रेट्र, वेलिंगटन। भारत के फील्डिंग कोच शुभदीप घोष ने शुक्रवार को कहा कि न्यूजीलैंड में छोटी बाउंड्री क्षेत्ररक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनके पास प्रतिक्रिया के लिए समय घट जाता है, लेकिन कई सालों के अनुभव के दम पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज इस चुनौती से पार पा सकते हैं।

टी दिलीप की जगह इस साल अगस्त में भारत के फील्डिंग कोच बने घोष ने कहा कि उनकी तैयारियों का फोकस स्थिरता और गेंद को भांपने पर रहा है। टी-20 सीरीज 3-2 से जीतने के बाद भारत पांच मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है।

कैच पर कर रहे काम घोष ने दूसरे वनडे से पहले कहा कि हमने पहले वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ अच्छे कैच लपके और फील्डिंग भी शानदार थी। उन्होंने कहा कि कैच लपकना खेल का हिस्सा है। कई बार हमसे कैच छूट जाते हैं। हम इसे लेकर काम कर रहे हैं।