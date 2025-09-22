घरेलू चुनौती से निपट पहला वर्ल्ड कप जीतने को तैयार है भारतीय महिला टीम, हरमनप्रीत कौर और अमोल मजूमदार के लिए खास है टूर्नामेंट
भारतीय ऑलराउंडर स्नेह राणा ने कहा कि घरेलू मैदान पर महिला वनडे विश्व कप खेलना चुनौतीपूर्ण होगा पर उनकी टीम ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार है। टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका 30 सितंबर को गुवाहाटी में मुकाबला करेंगे। भारत ने अभी तक एक भी बार वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है।
पीटीआई, मुंबई: भारतीय ऑलराउंडर स्नेह राणा ने कहा कि घरेलू मैदान पर महिला वनडे विश्व कप खेलना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उनकी टीम यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के लिए कमर कस चुकी है। टूर्नामेंट के सह-मेजबान भारत और श्रीलंका 30 सितंबर को गुवाहाटी में प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आमने-सामने होंगे।
भारतीय महिला टीम ने अभी तक विश्व कप नहीं जीता है। राणा ने कहा कि हम घरेलू मैदान पर खेलने वाले वाले हैं। यह दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यह एक खास एहसास है। यह हरमन दीदी के लिए और भी खास है, क्योंकि वह इतने सालों से क्रिकेट खेल रही हैं। हमारा लक्ष्य इस विश्व कप को जीतना है।
कोच के लिए अहम टूर्नामेंट
वहीं अनुभवी हरफनमौला दीप्ति शर्मा ने कहा कि यह मुख्य कोच अमोल मजूमदार के लिए भी एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होगा। दीप्ति ने कहा कि जब भी हम कोई द्विपक्षीय सीरीज खेलते हैं तो विश्व कप ट्रॉफी हमारे दिमाग में आती रहती है और यह अमोल मजूमदार सर का पहला विश्व कप है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण और खास है।
तैयार है टीम इंडिया
उन्होंने कहा कि हम भारत में दर्शकों से भरे स्टेडियम में खेलने जा रहे हैं और यह एक यादगार अभियान होने वाला है और हम इसके लिए तैयार हैं। इस दौरान राणा और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष ने भारतीय खिलाड़ियों को 'एक्सपोजर' देने के लिए महिला प्रीमियर लीग को श्रेय दिया। राणा ने कहा कि यह हमें दुनिया भर के शीर्ष-श्रेणी के खिलाड़ियों के साथ और उनके विरुद्ध खेलने का मंच देता है। आपको शीर्ष विदेशी कोचों, उनकी रणनीतियों, उनकी सोच और अहम मौकों पर उनकी प्रतिक्रिया से सीखने को भी मिलता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।