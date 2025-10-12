Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसे और क्यों कैम्पबेल-होप की जोड़ी ने भारत को किया परेशान? टीम इंडिया के कोच ने बताई बड़ी कमी

    By Lokesh PandatEdited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    अभी तक दिल्ली टेस्ट में कमजोर दिखने वाली वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन के आखिरी सत्र में शानदार खेल दिखाया और भारत को विकेट के लिए तरसा दिया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम के कोच ने बताया है कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज कैसे हावी हो गए 

    prefferd source google
    Hero Image

    शै होप और जॉन कैम्पबेल ने भारतीय टीम को किया परेशान

    लोकेश शर्मा, जागरण, नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने कहा कि चौथा दिन भारतीय स्पिनरों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उम्मीद थी कि विकेट टूटेगा, लेकिन इसके बजाय यह और अधिक धीमा हो गया है, जिससे बल्लेबाजी आसान हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टेन डोएशे ने कहा हमने सोचा था कि विकेट लगातार बिगड़ता जाएगा, लेकिन यह केवल और धीमा हो गया है। गेंदबाजों के लिए स्पीड बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने बताया कि स्पिनरों को अब कंधे से अधिक ताकत लगानी पड़ रही है, जैसा कि रवींद्र जडेजा ने दूसरे दिन कहा था।

    बल्लेबाज को मिलता है अधिक समय

    कोच ने कहा जब गेंद तेज फेंकी जाती है तो स्पिन कम मिलती है, जबकि धीमी गेंद पर टर्न तो बढ़ता है पर बल्लेबाज को खेलने का अधिक समय मिल जाता है। उन्होंने कहा वॉशिंगटन सुंदर जब थोड़ा धीमा गेंदबाजी करते हैं तो टर्न मिलता है, लेकिन बल्लेबाज को समय भी बढ़ जाता है। ऐसे में गेंद की गति में विविधता ही हथियार बन सकती है। उन्होंने जान कैंपबेल की सराहना करते हुए कहा कैंपबेल ने शानदार स्वीप शॉट खेले और धैर्य के साथ बल्लेबाजी की। ऐसे विकेट पर गेंदबाजो से बहुत उम्मीद करना सही नहीं है।

    कुलदीप को क्यों नहीं मिली नई गेंद

    पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले कुलदीप यादव को दूसरी पारी में नई गेंद नहीं सौंपी गई। इस पर डोएशे ने कहा नई गेंद से जडेजा को उतारने का फैसला इस उम्मीद में लिया गया कि सख्त गेंद फिंगर स्पिनरों को थोड़ा अधिक ग्रिप दे सकती है। उन्होंने बताया कि नई गेंद से वॉशिंगटन सुंदर या जडेजा में से किसी एक को उतारने पर विचार चल रहा था, और कप्तान शुभमन गिल ने जडेजा को चुना।

    टेन डोएशे ने विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल की तारीफ करते हुए कहा इस सीरीज में जुरैल हमारी सबसे बड़ी सकारात्मक खोज रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग दोनों शानदार रही हैं। उन्होंने टीम की संस्कृति के अनुरूप निस्वार्थ भाव से खेल दिखाया है।