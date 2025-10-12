कैसे और क्यों कैम्पबेल-होप की जोड़ी ने भारत को किया परेशान? टीम इंडिया के कोच ने बताई बड़ी कमी

लोकेश शर्मा, जागरण, नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने कहा कि चौथा दिन भारतीय स्पिनरों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उम्मीद थी कि विकेट टूटेगा, लेकिन इसके बजाय यह और अधिक धीमा हो गया है, जिससे बल्लेबाजी आसान हो गई है।

टेन डोएशे ने कहा हमने सोचा था कि विकेट लगातार बिगड़ता जाएगा, लेकिन यह केवल और धीमा हो गया है। गेंदबाजों के लिए स्पीड बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने बताया कि स्पिनरों को अब कंधे से अधिक ताकत लगानी पड़ रही है, जैसा कि रवींद्र जडेजा ने दूसरे दिन कहा था।

बल्लेबाज को मिलता है अधिक समय कोच ने कहा जब गेंद तेज फेंकी जाती है तो स्पिन कम मिलती है, जबकि धीमी गेंद पर टर्न तो बढ़ता है पर बल्लेबाज को खेलने का अधिक समय मिल जाता है। उन्होंने कहा वॉशिंगटन सुंदर जब थोड़ा धीमा गेंदबाजी करते हैं तो टर्न मिलता है, लेकिन बल्लेबाज को समय भी बढ़ जाता है। ऐसे में गेंद की गति में विविधता ही हथियार बन सकती है। उन्होंने जान कैंपबेल की सराहना करते हुए कहा कैंपबेल ने शानदार स्वीप शॉट खेले और धैर्य के साथ बल्लेबाजी की। ऐसे विकेट पर गेंदबाजो से बहुत उम्मीद करना सही नहीं है।

कुलदीप को क्यों नहीं मिली नई गेंद पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले कुलदीप यादव को दूसरी पारी में नई गेंद नहीं सौंपी गई। इस पर डोएशे ने कहा नई गेंद से जडेजा को उतारने का फैसला इस उम्मीद में लिया गया कि सख्त गेंद फिंगर स्पिनरों को थोड़ा अधिक ग्रिप दे सकती है। उन्होंने बताया कि नई गेंद से वॉशिंगटन सुंदर या जडेजा में से किसी एक को उतारने पर विचार चल रहा था, और कप्तान शुभमन गिल ने जडेजा को चुना।