स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में संकट से निकालने वाले ध्रुव जुरैल इस बात से बेहद खुश हैं कि उन्होंने अपने माता-पिता के सामने शानदार पारी खेली। जुरैल ने 88 रन बनाते हुए भारत को 246 रनों तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया।

न्यूजीलैंड ने दिन का अंत दूसरी पारी में तीन विकेट के नुकसान पर 133 रनों के साथ किया। इसी के साथ मेजबान टीम ने भारत पर 243 रनों की बढ़त ले ली है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे। टीम इंडिया इस स्कोर की बराबरी नहीं कर सकी। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड 110 रनों की बढ़त लेकर उतरी थी।

'सपने के सच होने जैसा' भारतीय टीम का एक समय 150 के पार जाना मुश्किल दिख रहा था, लेकिन जुरैल ने विकेट पर पैर जमाए और भारत को आगे ले गए जिससे न्यूजीलैंड टीम को ज्यादा बड़ी बढ़त नहीं मिली। यह जुरैल का सेना देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में पहला अर्धशतक है। मैच के बाद जुरैल ने कहा कि सेना देशों में अर्धशतक जमाना सपने के सच होने जैसा है।