स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जसप्रीत बुमराह उन गेंदबाजों में गिने जाते हैं जो अपनी धारदार गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को परेशान कर दे। हालांकि, क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में बुमराह का जलवा दिखा नहीं और वह एक भी विकेट नहीं ले पाए। दूसरी पारी में उन्होंने इस सूखे को खत्म किया और 292 गेंदों के बाद विकेट लिया।

विकेट लेने के बाद बुमराह ने ज्यादा जश्न तो नहीं मनाया, लेकिन एक मेजदार कमेंट जरूर कर दिया। उन्होंने दूसरी पारी में अभी तक न्यूजीलैंड के दो विकेट लिए हैं। कीवी टीम ने तीसरे दिन रविवार का अंत तीन विकेट के नुकसान पर 133 रनों के साथ किया। इसी के साथ उसने भारत पर 243 रनों की बढ़त ले ली है।

खत्म किया सूखा बुमराह ने पहली पारी में 26 ओवर गेंदबाजी की थी और 49 रन दिए थे, लेकिन विकेट नहीं ले पाए थे। दूसरी पारी में उन्होंने आखिरकार विकेट ले लिया। सातवें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने टॉम लैथम को पवेलियन भेजा। इसी के साथ बुमराह ने 292 गेंदों के बाद विकेट लिया। यह सिलसिला वेलिंग्टन में खेले गए पहले टेस्ट मैच से चला आ रहा था। बुमराह ने इस मैच से पहले वेलिंग्टन टेस्ट मैच में दूसरी पारी में भी लैथम का विकेट लिया था। यह विकेट उन्होंने अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर लिया था। इसके बाद उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। उस पारी में बुमराह ने 20 ओवर गेंदबाजी की थी और 42 रन देकर एक विकेट लिया था।