स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम की फील्डिंग की काफी आलोचना हो रही है। क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर कैच टपकाए। हालांकि, तीसरे दिन रविवार को यशस्वी जायसवाल ने जो कैच लपका है उसने सभी को हैरान कर दिया। यशस्वी ने शानदार कैच लपक खतरनाक दिख रहे डेवन कॉन्वे को पवेलियन भेजा।

कॉन्वे ने अर्धशतकीय पारी खेली और 51 रन बनाए। उनकी इस पारी के बूते न्यूजीलैंड ने दिन का अंत तीन विकेट के नुकसान पर 133 रनों के साथ किया है। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने भारत पर 243 रनों की बढ़त ले ली है।

यशस्वी का हैरतअंगेज कैच न्यूजीलैंड की टीम दिन के दूसरे सेशन में अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी। जसप्रीत बुमराह ने पहले टॉम लैथम और फिर आखिरी सेशन में हेनरी निकल्स को पवेलियन भेज कीवी टीम को झटके दे दिए थे। इस बीच कॉन्वे ने पैर जमा लिए थे और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। इसी दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया। सुंदर ने कॉन्वे को बांधने की कोशिश की जिसमें सफल भी रहे। इसके बाद कॉन्वे ने सुंदर के एक ओवर में ड्राइव खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर प्वाइंट की तरफ गई। बैकवर्ड प्वाइंट पर खड़े यशस्वी ने भागते हुए अपने बाईं तरफ डाइव मारी और हवा में ही गेंद को लपक लिया।

यशस्वी का यह कैच देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनकी टीम के साथियों को ही यकीन नहीं हुआ और सभी ने भागकर यशस्वी को गले लगा लिया। वहीं, कॉन्वे को भी यकीन नहीं हो रहा था ये कैच कैसे हो सकता है। वह 97 गेंदों पर छह चौके मार 51 रन बनाकर पवेलियन लौट लिए।