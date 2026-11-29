स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दिग्गज भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पुराने अंदाज में नहीं दिखे। उन्हें 292 गेंदों बाद कोई सफलता मिली, जिससे उनकी फॉर्म को लेकर सवाल उठे। इसके अलावा बुमराह की पेस भी कम दिखी, जिससे ये भी सवाल उठने लगे कि क्या वे अपनी पुरानी पेस पर वापस आएंगे?

पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बुमराह की पेस को लेकर बात की है। उन्होंने माना है कि बुमराह अब ऐसी उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उनकी गति कम हो सकती है। हालांकि, उन्होंने ये भी माना कि बुमराह कम गति के बावजूद प्रभावशाली रह सकते हैं। गौरतलब हो कि बुमराह ने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में चार विकेट लिए थे लेकिन दूसरी पारी में एक भी सफलता नहीं मिली थी। यही नहीं उन्होंने दूसरे मैच में छह प्रतिशत गेंदें ही 140 या फिर उससे अधिक की गति से डाली।

सुनील गावस्कर ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की बात दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए गावस्कर ने कहा, "मुझे लगता है कि ये वही बुमराह है, जिसे हम आगे और अधिक देखेंगे। वो 30 के उम्र की शुरुआत में है। इस वजह से आप जानते हैं कि वो और तेज नहीं होने वाले हैं, ये तो बिल्कुल पक्का है।"

पूर्व भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "सवाल ये है कि बस कि क्या वो इसे लगभग 135 तक ले सकता है। 140 के गति की गेंदें अब हमें बहुत कम देखने को मिलेंगी। बस हमें यही देखना है कि वो क्या 135 तक बरकरार रख सकते हैं। वे इस गति पर भी काफी शार्प रहेंगे और अगर मूवमेंट मिलती है, तो बल्लेबाजों के लिए वो और खतरनाक होंगे।"