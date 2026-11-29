स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को लगता है कि क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच के चौथे और पांचवें दिन पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। उनका मानना है कि जैसा वेलिंग्टन में देखने को मिला था, बिल्कुल वैसा ही क्राइस्टचर्च में भी देखने को मिल सकता है। क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में फिलहाल टीम इंडिया पीछे है।

कीवी टीम ने पहली पारी में ही 110 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक उन्होंने 243 रनों की बढ़त बना ली है। ऐसे में टीम इंडिया को अगर वापसी करनी है, तो पहले गेंदबाजों और फिर बल्लेबाजों को शानदार प्रदर्शन करना होगा। ऐसे में जुरैल को उम्मीद है कि पिच पूरी तरह से बल्लेबाजी के अनुकूल हो जाएगी।

ध्रुव जुरैल ने बताया कैसी होगी पिच? जुरैल ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद पिच को लेकर बात की। उन्होंने कहा, "पिच सूख गई थी और कूकाबुरा बॉल पुरानी होनी की वजह से बैटिंग आसान हो गई। मुझे लगता है कि ये वेलिंग्टन की तरह ही होगा। ये आसान होता जाएगा और पांचवें दिन तक ज्यादा कुछ नहीं बचेगा।"

काइल जैमीसन ने दी अलग राय पिच को लेकर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने जुरैल से अलग राय दी है। उन्होंने कहा, "हमें आज पता चला है कि अगर आप ऑफ स्टंप से चौथे स्टंप तक के चैनल को हिट करते हैं, तो पुरानी गेंद से भी थोड़ा अधिक मूवमेंट और उछाल मिल सकता है। हम कई बार उनके बाहरी किनारे से आगे निकल गए। अभी भी यही लगता है कि यहां पर काफी कुछ है। यहां पर खिलाड़ियों के लंबे समय फैसले लेने के लिए और टिके रहने के बारे में है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ होगा ही।"