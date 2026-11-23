स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच के पांचवें दिन सोमवार को जब मैदान पर उतरी थी तो जीत की दावेदार थी। उसकी जीत लगभग सुनिश्चित लग रही थी, लेकिन डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की साझेदारी ने मैच ड्रॉ कर दिया। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने पिच को दोष दिया है।

आखिरी दिन न्यूजीलैंड की टीम भारत से 233 रन पीछे थी। टीम इंडिया को इससे पहले ही मेजबान टीम के बचे हुए आठ विकेट निकालने थे जो वह निकाल नहीं पाई और मैच ड्ऱॉ हो गया। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट खोकर 239 रन बनाए। डेरिल मिचेल 186 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 49 रन बनाने में सफल रहे। ग्लेन फिलिप्स ने 126 गेंदों पर दो चौकों की मदद से नाबाद 26 रन बनाए।

पिच से नहीं मिली मदद मैच ड्ऱॉ होने के बाद गिल ने कहा कि उनकी टीम ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन पिच से मदद नहीं मिली और इसी कारण वह जीत का मौका गंवा बैठे। गिल ने साथ ही बताया कि उन्होंने समय से पहले मैच खत्म करने के न्यूजीलैंड के प्रस्ताव को क्यों कबूल किया।

गिल ने कहा, "हमें पता था कि इस पिच पर 10 विकेट लेना चुनौती होगा। मैदान पर हमारा दिन अच्छा रहा। मुझे लगता है कि घर से बाहर हमारा खेल अच्छा रहा है। हमने हर क्षेत्र में उनको चुनौती दी। पहली पारी में गेंद से हमने अच्छा खेल दिखाया। इसके बाद बल्ले से भी हमने दो शतकों के साथ ही 700 से ज्यादा का स्कोर किया।"