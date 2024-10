मुकाबले के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हमने अपनी स्किल को बैक किया। हमने टीम मीटिंग में जो प्‍लान बनाया था वह हमारे काम आया। प्‍लेयर्स ने नए मैदान पर अच्‍छा प्रदर्शन किया। जिस तरह से हमने बल्‍लेबाजी, वह काफी अच्‍छी थी।" पहले टी20 में मयंक यादव और नीतिश रेड्डी ने डेब्‍यू किया।

Hardik Pandya finishes off in style in Gwalior 💥#TeamIndia win the #INDvBAN T20I series opener and take a 1⃣-0⃣ lead in the series 👌👌