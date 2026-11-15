वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 टीम की जीत से हुए गदगद, आर्यवीर सहवाग के लिए लिखे दो दिल जीतने वाले शब्द

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की युवा क्रिकेट टीम ने शनिवार को पाकिस्तान को मात देकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। यह मैच आसान नहीं था और एक समय भारत की हार तय लग रही थी, लेकिन मोहित उल्वा के आखिरी गेंद पर लगाए गए चौके की मदद से भारत ने पाकिस्तान को मात दी। भारत की इस जीत से वैभव सूर्यवंशी बेहद खुश नजर आए।

वैभव इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की कप्तानी कर रहे हैं। वह भी अंडर-19 टीम के लिए अपना जलवा दिखा चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद वैभव ने सोशल मीडिया पर जीत की सराहना की।