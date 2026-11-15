Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 टीम की जीत से हुए गदगद, आर्यवीर सहवाग के लिए लिखे दो दिल जीतने वाले शब्द

By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
Published: Sun, 15 Nov 2026 11:13 AM (IST)

भारतीय अंडर-19 टीम ने शनिवार को पाकिस्तान को मात देकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत पर वैभव सूर्यवंशी ने टीम को बधाई दी है।

वैभव सूर्यवंशी ने आर्यवीर सहवाग को सराहा

वैभव सूर्यवंशी ने आर्यवीर सहवाग को सराहा

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की युवा क्रिकेट टीम ने शनिवार को पाकिस्तान को मात देकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। यह मैच आसान नहीं था और एक समय भारत की हार तय लग रही थी, लेकिन मोहित उल्वा के आखिरी गेंद पर लगाए गए चौके की मदद से भारत ने पाकिस्तान को मात दी। भारत की इस जीत से वैभव सूर्यवंशी बेहद खुश नजर आए।

वैभव इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की कप्तानी कर रहे हैं। वह भी अंडर-19 टीम के लिए अपना जलवा दिखा चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद वैभव ने सोशल मीडिया पर जीत की सराहना की।

आर्यवीर को सराहा

वैभव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से जूनियर टीम इंडिया को बधाई दी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे आर्यवीर सहवाग को भी सराहा। उन्होंने एक स्टोरी में लिखा, "बधाई हो। क्या शानदार मैच था।"

वहीं, दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने सहवाग के लिए लिखा, "स्टार व्बॉय आर्यवीर सहवाग।"

Vaibhav sooryavanshi post

ऐसा रहा मैच

पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की थी और नौ विकेट खोकर 337 रन बनाए थे। टीम इंडिया एक समय संकट में लग रही थी, लेकिन अंत में मोहित ने 26 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 49 रनों की पारी खेल टीम को जीत दिलाई। सहवाग ने इस मैच में 61 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 58 रन बनाए। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 101 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 80 रनों की पारी खेली।

यह भी पढ़ें- IND U19 vs PAK U19: मोहित के चौका लगाते ही झूम उठा पूरा भारतीय खेमा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने यूं मनाया जश्न; Video

यह भी पढ़ें- IND U19 vs PAK U19: 6 बॉल, 8 रन और 1 विकेट...आखिरी ओवर में हुआ जमकर ड्रामा; हर गेंद का पढ़ें हाल

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।