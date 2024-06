अर्शदीप जब गेंदबाजी पर आए तो अकमल ने कहा, "कुछ भी हो सकता है। 12 बज गए हैं। किसी सिख को नहीं देना चाहिए था 12 बजे ओवर।" पैनल पर मौजूद एक और शख्स को अकमल की इस बात पर जोर से हंसी आई। लेकिन सोशल मीडिया पर अकमल को जमकर कोसा जा रहा है और सिख समुदाय का मजाक बनाने के लिए लताड़ लगाई जा रही है।

अकमल के इस कमेंट पर भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अकमल को कोसते हुए लिखा, "लख दी लानत तेरे कामरान अकमल। तुम अपने गंदे मुंह से कुछ कहो उससे पहले तुम्हें सिखों का इतिहास पता होना चाहिए। जब आक्रमणकारियों ने तुम्हारी मां-बहन को पकड़ लिया था तब, हम सिखों ने उन्हें बचाया था, वो भी 12 बजे। आपको शर्म करनी चाहिए।"

Lakh di laanat tere Kamraan Akhmal.. You should know the history of sikhs before u open ur filthy mouth. We Sikhs saved ur mothers and sisters when they were abducted by invaders, the time invariably was 12 o’clock . Shame on you guys.. Have some Gratitude @KamiAkmal23 😡😡🤬 https://t.co/5gim7hOb6f— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 10, 2024