एएनआई से बातचीत में हरभजन सिंह ने कहा, "यह बहुत ही बेहूदा बयान है और बचकानी हरकत है। ऐसी हरकत एक नालायक ही कर सकता है। इनको मैं क्‍या कहूं। इनके जितना मुंह लगो उतना ही हम अपने आपको नीचे गिराएंगे। कामरान अकमल को क्रिकेटर होने के नाते और और एक इंसान होने के नाते समझना चाहिए कि किसी भी कौम के बारे में अपशब्‍द बोलने के जरूरत नहीं है। उसका मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं कामरान अकमल से यही पूछना चाहूंगा कि उन्‍हें सिखों की हिस्‍ट्री पता है।"

#WATCH | Brooklyn, New York: On former Pakistan cricketer Kamran Akmal's comment over the Sikh community, former Indian cricketer Harbhajan Singh says "This is a very absurd statement and a very childish act that only a 'Nalaayak' person can do. Kamran Akmal should understand… pic.twitter.com/SyCKW59fgf— ANI (@ANI) June 12, 2024