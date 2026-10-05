'सोशल मीडिया से प्लेइंग-11 तय नहीं होती', वैभव सूर्यवंशी को लेकर कोच गंभीर ने दिया बड़ा बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि जब वैभव सूर्यवंशी टीम में आए थे तो उनके लिए कुछ चीजें आसान नहीं थीं। गंभीर ने कहा कि वैभव शानदार फॉर्म में थे, लेकिन उनके लिए पुराने बल्लेबाजों को बाहर नहीं किया जा सकता था और इस बारे में उनकी 15 साल के बल्लेबाज से साफ बातचीत हुई थी।

वैभव को टी20 वर्ल्ड कप-2026 के बाद आयरलैंड के दौरे पर भारतीय टीम में जगह मिली थी। हालांकि, वहां उनका डेब्यू नहीं हुआ था। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड गई थी और संजू सैमसन के लगातार फेल होने के बाद वैभव को मौका मिला था। हाल ही में एशियन गेम्स में संजू और वैभव दोनों एक साथ टीम में खेले थे।

मिला था नया अनुभव गंभीर ने जियो हॉटस्टार से बात करते हुए बताया कि जब वैभव टीम में आए तो उनसे बात करना उनके लिए नया अनुभव था, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें पूरी तरह से साफ कर दी थीं। गंभीर ने कहा, "मेरे लिए भी यह नया अनुभव था। हां, वह शानदार फॉर्म में थे, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया था कि कुछ खिलाड़ी पहले से टीम में हैं और शानदार फॉर्म में हैं, ऐसे में उन्हें इंतजार करना होगा।"

गंभीर ने कहा, "मैंने एक बात और कह दी थी कि सोशल मीडिया और बाहरी आवाजें प्लेइंग-11 का फैसला नहीं करती हैं। यह निर्भर करता है कि ड्रेसिंग रूम में कौन है, कोच और कप्तान क्या महसूस करते हैं कि मैच विनिंग कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है और बेस्ट प्लेइंग-11 क्या हो सकती है। इसके अलावा किसने लंबे समय तक अच्छा किया है। क्योंकि अगर वैभव आज खेलेगा तो यह मेरे और उस खिलाड़ी के बीच में मुश्किल संवाद होगा जो वैभव के कारण बाहर जाएगा, चाहे वह संजू हों या अभिषेक।"