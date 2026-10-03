IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशी को आउट करके सैम अय्यूब ने किया 'बेबी वाला इशारा', अभिषेक शर्मा ने लिया बदला - Video

वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाज को तेढ़ी नजर से जरूर देखा, लेकिन बिना कोई जवाब दिए डगआउट लौट गए। वैभव को 'बेबी बॉस' भी कहा जाता है। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने मैच में 9 गेंदों में दो छक्‍के की मदद से 15 रन बनाए। बहरहाल, सैम अय्यूब की 'बेबी सेलिब्रेशन' क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर फैली।

अभिषेक ने लिया बदला

वैभव के आउट होने पर नॉन स्‍ट्राइकर छोर पर मौजूद अभिषेक भी गुस्‍से में नजर आए। वो वैभव के आउट होने के अंदाज से खुश नहीं थे। हालांकि, अय्यूब का बेबी सेलिब्रेशन देखकर शायद अभिषेक का गुस्‍सा शिफ्ट हो गया। अभिषेक शर्मा को चौथी गेंद पर स्‍ट्राइक मिली तो उन्‍होंने अपना पूरा गुस्‍सा गेंदबाज पर निकाला। उन्‍होंने चौथी गेंद पर छक्‍का जड़ा और अगली दो गेंदों पर दो चौके जमा दिए।