India vs Pakistan Asian Games Final Live Score: भारतीय पारी शुरू, वैभव सूर्यवंशी के साथ अभिषेक शर्मा ने संभाला मोर्चा 

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 में आज क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच होना है और यह महामुकाबला है। यानी यह मेडल मैच क्रिकेट की दुनिया के दो सबसे बड़े चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच है। दोनों ही टीमें इसे जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। भारत ने पिछले एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था और वह अपना यह मेडल बचाने उतरेगा। वहीं पाकिस्तान पहली बार इन खेलों में गोल्ड जीतना चाहेगा।