India vs Pakistan Asian Games Final Live Score: भारतीय पारी शुरू, वैभव सूर्यवंशी के साथ अभिषेक शर्मा ने संभाला मोर्चा
Ind vs Pak Gold Medal Match Live Updates: भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें गोल्ड मेडल अपने नाम करने की कोशिश में होंगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 में आज क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच होना है और यह महामुकाबला है। यानी यह मेडल मैच क्रिकेट की दुनिया के दो सबसे बड़े चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच है। दोनों ही टीमें इसे जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। भारत ने पिछले एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था और वह अपना यह मेडल बचाने उतरेगा। वहीं पाकिस्तान पहली बार इन खेलों में गोल्ड जीतना चाहेगा।
IND vs PAK Toss & Playing 11 Updates: पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन
साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), सईम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, साद मसूद, अबरार अहमद, सुफयान मोकिम
Ind vs Pak Live Scorecard: भारत की प्लेइंग-11
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमराह
India vs Pakistan Live Cricket Score: भारत की पहले बल्लेबाजी
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
Asian Games 2026: मनीषा क्वार्टर फाइनल में हारीं
रेसलिंग में महिलाओं के 57 किलोग्राम भारवर्ग में भारत की मनीषा क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं। उनका मुकाबला जापान की सुपरस्टार अकारी फुजिनामी से था जिन्होंने भारतीय खिलाड़ी को 3-0 से मात दी। जो स्कूल के दिनों से कोई भी मुकाबला नहीं हारी हैं। चूंकि फुजिनामी गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार हैं इसलिए मनीषा को रेपेचेज राउंड में जाने और ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला करने का मौका मिल सकता है।
IND vs PAK Asian Games final 2026: वैभव सूर्यवंशी पर नजरें
इस मैच में सभी की नजरें 15 साल के भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी जो पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ सीनियर स्तर पर मैच खेलने उतर सकते हैं। देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट उस हाईवोल्टेज मैच में उन्हें मौका देता है या नहीं।
IND vs PAK live score: गोल्ड मेडल के लिए महामुकाबला
एशियन गेम्स में आज क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच है जिसमें भारत का सामना पाकिस्तान से है। क्रिकेट की दुनिया में इस मैच को महामुकाबला कहा जाता है। पूरे विश्व की नजरें इस मैच पर टिकी रहती हैं। टीम इंडिया की कोशिश अपना गोल्ड मेडल बचाने की होगी।