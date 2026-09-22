'लिट्टी-चोखा बनाकर खिलाएंगे,' वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की मेहमान नवाजी को तैयार जापान
बिहार के मूलनिवासी अभिषेक आनंद ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग पूरी की और जापान में आईटी सेक्टर में कार्यरत हैं। ...और पढ़ें
HighLights
अभिषेक आनंद ने वैभव-ईशान के स्वागत के बारे में खुलासा किया
आनंद ने कहा कि दोनों का स्वागत लिट्टी-चोखा के साथ किया जाएगा
भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा
अमित शाह, मिड-डे, आईची/नागोया। भारत और जापान के बीच मंगलवार को सानो क्लब में ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। यहां वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की मेहमाननवाजी का इंतजाम कर दिया गया है क्योंकि जापान में ज्यादातर बिहारी बसे हुए हैं।
28 साल के अभिषेक आनंद ने बताया कि बिहार और झारखंड के ज्यादातर आईटी स्टूडेंट्स यहां आईटी सेक्टर में कार्यरत हैं। बता दें कि बिहार के मूलनिवासी अभिषेक आनंद जापान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन भारत के खिलाफ इस विशेष मैच के लिए उन्हें स्क्वाड में नहीं चुना गया है। आनंद ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक्सेंचर कंपनी में कार्यरत हैं।
आनंद ने क्या कहा
अभिषेक आनंद ने मिड-डे से बातचीत में कहा, 'यहां बिहार-झारखंड के कई लोग हैं तो वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को घर की कमी महसूस नहीं होगी। यहां हमारी अपनी कम्यूनिटी एसोसिएशन है और वो हमारे लड़कों के लिए घर पर बनी लिट्टी चोखा बनाने को तैयार हैं।'
कैसे क्रिकेटर बने आनंद
अभिषेक आनंद की क्रिकेट यात्रा थोड़ी अनोखी, लेकिन प्रेरणादायी है। बिहार में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाले आनंद जब आईआईटी कानपुर पहुंचे तो लेदर बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया। ग्रेजुएशन के बाद आनंद जापान में आकर काम करने लगे। यहां 2021 में क्रिकेट से उनके लगाव को पंख मिले। जापान क्रिकेट एसोसिएशन को आईसीसी के सहायक का स्तर मिला, जिसने ढांचागत और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट का रास्ता खोल दिया।
अभिषेक ने कहा, 'मैंने स्थानीय क्लब में पंजीकरण कराया। दो साल के अंदर मैंने खुद को साबित किया और जापान की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला। भगवान का शुक्र है कि मैं क्रिकेट के साथ-साथ अपनी नौकरी जारी रख पाया।' आनंद ने पिछले साल मई में कुक आईलैंड के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और 18 मैचों में 275 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 55 रन है।
400 रन नहीं बनेंगे
अभिषेक आनंद ने स्थानीय परिस्थितियों के बारे में अपनी राय बताई। उन्होंने कहा, 'सानो क्लब की पिच धीमी है, जहां स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। नागोया में अच्छी क्रिकेट पिच बनाई गई है, जहां पर्याप्त उछाल मिलने की उम्मीद है तो रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखने को मिले कि नागोया में 400-500 रन बन सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं हैं।'
भारतीय टीम का भरपूर समर्थन
आनंद ने बताया कि भारत के लोग टीम इंडिया के सभी मुकाबले देखने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की आस फैंस को सबसे ज्यादा है। आनंद के मुताबिक फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि पुरुष क्रिकेट का फाइनल भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा।
आनंद ने कहा, 'भारतीय टीम के सभी मुकाबलों में भारतीय फैंस की भारी तादाद देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने को मिले। फाइनल मैच के टिकट पहले ही बिक चुके हैं, जहां उम्मीद की जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा।'
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