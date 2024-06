टीम इंडिया का कोच बनने की खबरों के बीच आया Gautam Gambhir का बड़ा बयान, 1 बच्चे ने निकलवा दी मुंह से दिल की बात

यह भी पढ़ें- IND vs PAK: Yuvraj Singh ने पाकिस्तानी फैंस पर कसा तंज, कहा- 'हम जीततें हैं तो वो...'

गौतम गंभीर कोलकाता को चैंपियन बनाने के बाद इस समय अबू धाबी में हैं। जहां एक कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब दिए। ऐसे में एक बच्चे ने गंभीर से टीम इंडिया का अगला कोच बनने को लेकर सवाल पूछा और उनकी इच्छा जानने की कोशिश की। गंभीर ने इसका जवाब देते हुए कहा, "मैं टीम इंडिया का कोच बनना चाहूंगा। इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। आप 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हो। इसके अलावा दुनिया भर में जो भारतीय बसे हैं उनका भी। इससे बड़ा और क्या हो सकता है?"

#WATCH | Abu Dhabi, UAE: “...I would love to coach the Indian team. There is no bigger honour than coaching your national team. You are representing 140 crore Indians and more across the globe as well and when you represent India, how can it get bigger than that? It is not me… pic.twitter.com/vWHJSXLyY0— ANI (@ANI) June 2, 2024