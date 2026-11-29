स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय दिग्गज विराट कोहली की गिनती भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान में होती है। विराट कोहली की आक्रामक मानसिकता उनकी कप्तानी में झलकती है। इस मानसिकता के साथ विराट कोहली ने कई मैचों में भारतीय टीम को जीत दिलाई। भारत के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने अब विराट कोहली की कप्तानी पर बड़ा बयान दिया है।

कुलदीप यादव ने कहा कि विराट कोहली के अंदर खिलाड़ी पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ खेलते थे और मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देते थे। कुलदीप यादव ने विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा शुभमन गिल की कप्तानी में खेला है। कोहली की कप्तानी के दौरान कुलदीप यादव व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भारत की पहली पसंद के स्पिनर थे।

खिलाड़ी अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार रहते थे: कोहली कुलदीप ने क्रिकइंफो से बातचीत में कहा, मैंने अपनी ज़्यादातर क्रिकेट विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला है। विराट की कप्तानी में एक सकारात्मक और आक्रामक जोश होता था। जब वे कप्तान थे, तो हर खिलाड़ी उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहता था। कोहली ने विराट को ऐसा कप्तान बताया जिसके लिए खिलाड़ी अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार रहते थे।