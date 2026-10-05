'युवा रोहित शर्मा भी गलती करता', 2027 विश्व कप के लिए 'हिटमैन' क्यों हैं जरूरी? दिनेश कार्तिक ने बताई सबसे बड़ी वजह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मुश्किल हालातों में 92 रनों की पारी खेलकर एक बार फिर से साबित किया कि वर्ल्ड कप 2027 में अनुभव क्यों इतना जरूरी है। विंडीज के गेंदबाजों ने भारत को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे वनडे मैच में मुश्किल में डाल दिया था क्योंकि कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली सस्ते में आउट हो गए थे।

इसके बाद रोहित ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और 92 रनों की पारी खेली। वे शतक बनाने से चूक गए लेकिन ये दिखाया कि वर्ल्ड कप में वे कितने अहम साबित हो सकते हैं। इसी को लेकर भारत के पूर्व बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने उनकी जमकर तारीफ की है। कार्तिक का मानना है कि रोहित ने दिखा दिया कि वे विश्व कप में जरूरी क्यों हैं?

दिनेश कार्तिक ने की रोहित शर्मा की जमकर तारीफ दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज पर बात करते हुए रोहित की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "अनुभव होने के यही फायदा होता है कि उन्होंने ऐसी स्थिति पहले भी कई बार देखी है। आप रोहित को देखें, उन्होंने शुरुआती विकेट गिरते हुए देखा, तो उसके बाद वे 40 गेंदों पर 20 रन पर थे। उनका स्ट्राइक रेट 50 का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था और पता था कि इसे संभालकर वे आगे जल्दी से रन बना लेंगे।"

कार्तिक ने आगे कहा, "आपने फिर देखा कि एक बॉल पर एक रन से भी कम होने के बावजूद वे कितनी जल्दी 92 रनों पर पहुंच गए। उनका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर चला गया। उन्होंने अगली 40 बॉल में ये सब पूरा कर लिया। पहली 40 गेंदों पर उन्होंने समय लिया, विकेट नहीं गिरने दिए और फिर अगली 40 गेंदों पर उन्होंने बड़े शॉट्स खेले।"