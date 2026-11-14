स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने 2018 बॉल टेम्‍परिंग मामले की डिटेल्‍स छुपाने का आरोप क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया पर लगाया। उन्‍होंने इस घटना में शासकीय ईकाई की जांच पर भी सवाल खड़े किए।

वॉर्नर ने अपने दावे से क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया है। वॉर्नर ने कहा कि क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने 2018 केप टाउन टेस्‍ट के बाद जांच के दौरान जोश हेजलवुड, मिचेल स्‍टार्क और नाथन लियोन के इंटरव्‍यू क्‍यों नहीं किए? वॉर्नर ने शनिवार को अपने आधिकारिक इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट पर आरोप लगाए।

बता दें कि उस्‍मान ख्‍वाजा की एक किताब 'सब्र' रिलीज हुई, जिसमें उन्‍होंने सेंडपेपर कांड के बारे में खुलासा किया कि पूरी टीम को इस घटना की जानकारी थी। ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान पैट कमिंस ने हाल ही में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ख्‍वाजा के दावों को पूरी तरह गलत ठहराया।