सैंडपेपर गेट पर खुलासे के बाद बैकफुट पर आए उस्मान ख्वाजा, सवालों से बचने के लिए कैंसिल किए इंटरव्यू

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा विवादों में घिरने के बाद अपने कई इंटरव्यू कैंसिल कर दिए हैं। ख्वाजा अपनी किताब सब्र लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 2018 सैंडपेपर गेट विवाद को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सैंडपेपर से गेंद को खराब करते हुए पकड़े गए थे।

वीडियो सामने आने के बाद कैमरन बैनक्रॉफ्ट, डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ के खिलाफ एक्शन लिया गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने अपनी जांच में पाया था कि गेंद से छेड़छाड़ करने के मामले में यही तीन खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि, ख्वाजा ने इसके उलट दावा किया है। उनका कहना है कि इसके बारे में पूरी टीम को पता है लेकिन उनसे जब कई सवाल किए गए, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और कई टीवी इंटरव्यू कैंसिल कर दिए हैं।

उस्मान ख्वाजा ने उठाया बड़ा कदम ऑस्ट्रेलियाई मीडिया एबीसी स्पोर्ट्स के मुताबिक ख्वाजा की किताब के पब्लिशर पेंगुइन ने कन्फर्म किया है कि उनके बुक टूर और टीवी इंटरव्यू में कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि, ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन इंटरव्यू पर इसका असर पड़ेगा। ख्वाजा ने ये फैसला ऐसे समय में लिया जब एबीसी स्पोर्ट्स को दिए गए इंटरव्यू के बाद उन्होंने नरमी दिखाई। ख्वाजा ने कई सवालों को टाल दिया, जिससे उनकी जमकर आलोचना हुई।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के पास अपनी बात रखने का बेहतरीन मौका था। डेविड वॉर्नर और मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी ख्वाजा के इन दावों को गलत बता चुके हैं। जब उनसे इन खिलाड़ियों के बयान के बारे में बात की गई, तो वे बचते हुए नजर आए और जवाब देने से इनकार कर दिया।