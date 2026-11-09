'विराट से बात करने में डर लगता है', पूर्व भारतीय कोच ने कोहली को लेकर किया हैरान करने वाला खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट का कहना है कि दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली से उनकी कमियों के बारे में कोच बात करने से डरते हैं। डोशेट, जो गौतम गंभी के साथ टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं, उनका मानना है कि कोहली की कमियों के बारे में पता होने के बावजूद वे उनसे बात करने पर हिचकिचा रहे थे।

दरअसल, उन्होंने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान कोहली लगातार चौथे स्टंप की गेंदबाजी पर आउट हो रहे थे। सवाल खड़े हो रहे थे कि भारतीय टीम मैनेजमेंट क्या कर रहा है। ऐसे में डोशेट ने खुलासा किया है कि वे खुद कोहली से हिचकिचा रहे थे। उन्होंने ये भी माना कि आजकल पारव खिलाड़ियों के साथ अधिक है, जिसकी वजह से कोच भी बहुत कम बात कर पाते हैं।

रयान टेन डोशेट ने विराट कोहली को लेकर किया खुलासा टॉकस्पोर्ट क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए उन्होंने कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अब कोच दखल देने से डरते हैं। आपको ये बैलेंस बनाना होता है कि खिलाड़ियों को ये लगे कि आप सिर्फ मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा कोच कभी नहीं बनना चाहता हूं, जो बात करने के लिए या फिर किसी और को सही राय देने से डरे।"

पूर्व भारतीय कोच ने आगे कहा, "मैं असल में विराट कोहली के बारे में एक अच्छी कहानी बता रहा था। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ड्राइव करने और चौथे स्टंप की गेंद को खेलने में दिक्कत हो रही थी। आखिरकार मैं चौथे टेस्ट मैच के बीच उनसे बातचीत करने गया। वो इस मामले में बहुत अच्छे थे। वे खुद चाहते थे कि उनसे कोई बात करे।"