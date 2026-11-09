'अब आया सच सामने', सैंडपेपर मामले में ख्वाजा के खुलासे से डेविड वॉर्नर हुए गदगद, Video पोस्ट कर कही दिल की बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने हाल ही में सैंडपेपर गेट को लेकर खुलासा किया था और कहा था कि उस मामले में सिर्फ तीन खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शामिल थी। इस मामले में उन्हें अब डेविड वॉर्नर का समर्थन मिला है।

वॉर्नर वो खिलाड़ी थे जो इस मामले में सजा भुगत चुके हैं और उन्हें इस पूरे मसले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। साल 2018 में ऑस्ट्रेलियाई टीम जब साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी तब केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में वॉर्नर, उस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और सलामी बल्लेबाज कैमरून बैनक्रॉफ्ट बॉल टेम्परिंग में पकड़े गए थे। इसी को लेकर स्मिथ और वॉर्नर को एक साल का बैन झेलना पड़ा था जबकि बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का बैन लगा था।

'एकदम सही' ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'सब्र' में इस मामले का जिक्र किया है और बताया है कि इस मामले में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शामिल थी। वॉर्नर ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि ख्वाजा ने जो कहा वो एक दम सही है।

उन्होंने कहा, "आपने जो कहा वह 100 फीसदी सही है। अब हर कोई सच जानता है। यह ऑस्ट्रेलिया में हर किसी के लिए है। यह वो सवाल था जो हर कोई पूछा रहा था। उजी (ख्वाजा) ने उस दिन के बारे में सब कुछ लिख दिया। आपने बताया कि कैसे सब कुछ हुआ था और यह 100 फीसदी सही है।"