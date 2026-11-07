उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर भड़का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, बॉल टैम्परिंग विवाद पर पूर्व बल्लेबाज को दिया करारा जवाब

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 2018 के बॉल टैम्परिंग विवाद को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। उन्होंने हैरान करने वाला खुलासा किया था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2018 में जो गेंद के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसको लेकर सभी को पता था। यही नहीं उन्होंने दावा किया था, उस मैच से पहले दूसरे टेस्ट मैच में भी ऐसा किया गया था , जो कैमरे पर पकड़ा नहीं जा सका था।

ख्वाजा के इन दावों को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिक्रिया दी है। क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि उन्हें उस समय जो जानकारी मिली उसके आधार पर जांच किया और वे इससे संतुष्ट हैं। सीए ने ख्वाजा के आरोपों को खारिज कर दिया है। दरअसल, ख्वाजा अपनी किताब सब्र 10 नवंबर को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस घटना पर विस्तार से चर्चा की है लेकिन उससे पहले उनके बयान ने हड़कंप मचा दिया है।

उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जवाब सीए ने अपने बयान में कहा, "हमें जो जानकारी मिली थी, उसके बारे में अच्छी तरह से सोचा गया और नतीजों से हम संतुष्ट हैं। 2018 केपटाउन टेस्ट के बाद बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं। पिछले महीने अफ्रीका में हुई सीरीज के दौरान भी इसको लेकर मीडिया में खूब कवरेज की गई। इस दौरान कोई भी जानकारी शेयर करने का लगातार मौका मिला है। सीए को अब तक जो जानकारी मिली, उस पर ठीक से विचार किया गया और अपने नतीजों से हम खुश हैं।"