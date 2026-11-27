स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की किताब में सैंडपेपरगेट-2018 को लेकर किए ताजा खुलासों के बाद पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मच गया है। इसे लेकर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने तो बातों-बातों में ऑस्ट्रेलियाई लीडरशिप के मजे भी ले लिए और एक खास अपील भी कर डाली।

ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में लिखा है कि 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर केपटाउन में खेले गए टेस्ट मैच में जो बॉल टेम्परिंग हुई थी उसमें पूरी टीम शामिल थी जबकि इस मामले में सजा उस समय के कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को ही मिली थी।

बंद कर दो अब स्टोक्स ने साथ ही कहा है कि अब इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए क्योंकि उस समय जिन लोगों ने इसे लेकर काफी कुछ सहा है उनके लिए यह अच्छा नहीं है। स्टोक्स का मानना है कि इस मामले में लगातार खुलासे होने से खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और उनके परिवार को काफी कुछ भुगतना होगा।

उन्होंने अपने पॉडकास्ट 'डेट्स नॉट क्रिकेट' के लॉन्च के मौके पर कहा, " उन खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ, उनके परिवार के लिए जो इसमें शामिल थे, उनके दोस्तों के लिए और बाकी सभी के लिए सबसे अच्छी चीज यह रहेगी कि आप इसे अब खत्म कर दें।"