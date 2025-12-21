Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND U19 vs PAK U19: हार के बाद भारतीय कप्‍तान ने गिनाई कमियां, इस बात पर खुशी भी जताई

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:13 PM (IST)

    मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार को पाकिस्‍तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को 191 रन से करारी शिकस्‍त दी। इसके साथ ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारतीय टीम को मिली करारी हार।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार को पाकिस्‍तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को 191 रन से करारी शिकस्‍त दी। इसके साथ ही पाकिस्‍तान ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। 2012 में भारतीय टीम और पाकिस्‍तान टीम ने ट्रॉफी शेयर की थी। हार के बाद भारतीय कप्‍तान आयुष म्‍हात्र ने अपनी टीम की कमियां गिनाईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कप्‍तान ने बताए कारण

    आयुष म्हात्रे ने कहा, "हमने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, हालांकि गेंदबाजी में कुछ अनियमितताएं थीं। हमारी 50 ओवर खेलने की योजना थी। प्‍लेयर्स ने वाकई अच्छा खेला और टूर्नामेंट हमारे लिए अच्छा रहा, कुछ खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हमारा दिन अच्‍छा नहीं था। हमने अच्‍छी फील्डिंग भी नहीं की। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। खुशी है कि टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा।"

     

     

     

    मुकाबले का हाल

    मुकाबले की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान ने समीर मिन्हास के 172 और अहमद हुसैन के 56 की पारी की मदद से 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 347 रन बनाए। 348 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 26.2 ओवर में 156 रन पर ढेर हो गई।

    भारत की ओर से दीपेश देवेन्द्रन ने सबसे ज्‍यादा 36 रन की पारी खेली। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 26 रन बनाए। वहीं एरोन जॉर्ज ने 16 रन की पारी खेली। कप्‍तान आयुष का बल्‍ला एक बार फिर नहीं चला। उन्‍होंने 7 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाए।

    यह भी पढ़ें- IND U19 vs PAK U19: फाइनल में फेल हुए वैभव सूर्यवंशी, तूफानी शुरुआत के बाद गंवाया विकेट

    यह भी पढ़ें- IND U19 vs PAK U19 Final Live Score: पाकिस्तान ने 2012 के बाद पहली बार उठाई अंडर-19 एशिया कप की ट्रॉफी, भारत को बुरी तरह हराया