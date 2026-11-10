अर्शदीप सिंह का मुंबई इंडियंस जाना तय, पिता ने कर दिया खुलासा; बस इस बात का है मलाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल-2027 में हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह को नई टीम मिलना तय है। कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स में बताया गया था कि मुंबई ने पांड्या को पंजाब किंग्स से अर्शदीप सिंह के बदले ट्रेड कर दिया है। हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक एलान नहीं हुआ था, लेकिन अर्शदीप सिंह के पिता ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अर्शदीप सिंह मुंबई जा रहे हैं।

अर्शदीप सिंह ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत पंजाब किंग्स से ही की थी और वह अभी तक इसी टीम के लिए खेल रहे थे। हालांकि, अब वह नई टीम के लिए खेलेंगे। उनके पिता दर्शन सिंह को इस बात का दुख जरूर है कि उनका बेटा अब पंजाब से आईपीएल नहीं खेलेगा।