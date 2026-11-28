डॉ. ओमप्रकाश अदलखा, जागरण पटौदी। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी दुनियाभर के दिग्गजों को प्रभावित कर रही है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान सर एलिस्टर कुक भी वैभव की छक्के लगाने की क्षमता के मुरीद हैं।

उन्होंने कहा कि वैभव जिस तरह बिना पहले से शॉट तय किए गेंद की रफ्तार और दिशा को भांपकर छक्का लगाते हैं, वैसी क्षमता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी।

कुक शनिवार को गुरुग्राम स्थित क्वीन एलिजाबेथ स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट खेला और उन्हें बल्लेबाजी की बारीकियां सिखाईं। विद्यार्थियों और अभिभावकों से संवाद के साथ मीडिया से बातचीत में उन्होंने वैभव की बल्लेबाजी के बदलते अंदाज पर भी अपनी राय रखी।