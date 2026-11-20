स्पोर्ट्स डेस्क, वेलिंगटन। पीठ के दर्द के कारण अगस्त 2025 से शीर्ष स्तरीय क्रिकेट से बाहर रहे तेज गेंदबाज आकाश दीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में वापसी की। उन्होंने 53 रन देकर तीन विकेट लिए और भारत को न्यूजीलैंड को 368 रन पर आउट करने में मदद की।

पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद आकाश ने कहा कि चोट से उबरने के दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर लगातार उनके संपर्क में रहते थे और उनकी स्थिति की जानकारी लेते थे।

आकाश के मुताबिक, करियर के चुनौतीपूर्ण दौर में मिला यह समर्थन उनके लिए बहुत मायने रखता था। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने अपनी गेंदबाजी और सुधार के क्षेत्रों पर काम किया तथा दमदार वापसी का लक्ष्य रखा।

आकाश ने क्या कहा

आकाश को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह डेढ़ साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत ए की ओर से खेलने से उनकी वापसी आसान हुई और वह अपनी गेंदबाजी से संतुष्ट थे।

आकाश के तीन विकेटों में शतक लगाने वाले ग्लेन फिलिप्स का विकेट भी शामिल रहा। उन्होंने अंदर आती गेंद पर फिलिप्स को बोल्ड किया। आकाश ने कहा कि यह कोई जादुई गेंद नहीं थी।

वह एक खास क्षेत्र में गेंदबाजी कर रहे थे और उस गेंद पर ज्यादा जोर लगाने से मनचाहा परिणाम मिला। तेज गेंदबाज ने बताया कि पहले दिन के आखिरी दो सत्र में पुरानी गेंद से गेंदबाजी करनी पड़ी, जबकि दूसरे दिन नई गेंद से भारतीय गेंदबाजों को बेहतर महसूस हुआ।