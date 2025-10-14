शुभमन गिल और गौतम गंभीर की नजरअंदाजी से दुखी है ये क्रिकेटर, फिर भी नहीं मानी हार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का एलान हुआ था तब कई हैरान करने वाले फैसले सामने आए थे। जिन खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे पर टीम में चुना गया था उनमें से कुछ को बिना खिलाए बाहर कर दिया गया था। उनमें से ही एक हैं अभिमन्यू ईश्वरन।

ईश्वरन को सबसे पहले साल 2022 में भारत की टेस्ट टीम में जगह मिली थी, लेकिन वह अभी तक डेब्यू नहीं कर पाए हैं। इंग्लैंड सीरीज में उनकी संभावना बन रही थी, लेकिन उन्हें निराशा ही मिली। वेस्टइंडीज दौरे पर वह टीम से बाहर कर दिए गए। इस बात से ईश्वरन दुखी तो हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।

दुख होता है ईश्वरन ने रेवस्पोर्ठ्ज से बात करते हुए कहा, "हां, कई बार दुख होता है। आप पूरा प्रयास करते हो कड़ी मेहनत करते हो और फिर मैदान पर खेलने का सपना देखते हो ताकि अच्छा प्रदर्शन कर सको, जीत में योगदान दे सको। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा है। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे कोच। वह मुझे मोटिवेटेड रहने में मदद करते हैं। मैं अच्छी मानसिक स्थिति में हूं और अगले रणजी सीजन के लिए तैयार हूं।"