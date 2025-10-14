Language
    शुभमन गिल और गौतम गंभीर की नजरअंदाजी से दुखी है ये क्रिकेटर, फिर भी नहीं मानी हार

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:09 PM (IST)

    वेस्टइंडीज सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का एलान हुआ था तब कुछ खिलाड़ियों को निराशा मिली थी। उनमें से ही एक खिलाड़ी ने अब अपना दर्द बयां किया है। 

    अभिमन्यू ईश्वरन को अभी भी डेब्यू का इंतजार

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का एलान हुआ था तब कई हैरान करने वाले फैसले सामने आए थे। जिन खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे पर टीम में चुना गया था उनमें से कुछ को बिना खिलाए बाहर कर दिया गया था। उनमें से ही एक हैं अभिमन्यू ईश्वरन।

    ईश्वरन को सबसे पहले साल 2022 में भारत की टेस्ट टीम में जगह मिली थी, लेकिन वह अभी तक डेब्यू नहीं कर पाए हैं। इंग्लैंड सीरीज में उनकी संभावना बन रही थी, लेकिन उन्हें निराशा ही मिली। वेस्टइंडीज दौरे पर वह टीम से बाहर कर दिए गए। इस बात से ईश्वरन दुखी तो हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।

    दुख होता है

    ईश्वरन ने रेवस्पोर्ठ्ज से बात करते हुए कहा, "हां, कई बार दुख होता है। आप पूरा प्रयास करते हो कड़ी मेहनत करते हो और फिर मैदान पर खेलने का सपना देखते हो ताकि अच्छा प्रदर्शन कर सको, जीत में योगदान दे सको। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा है। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे कोच। वह मुझे मोटिवेटेड रहने में मदद करते हैं। मैं अच्छी मानसिक स्थिति में हूं और अगले रणजी सीजन के लिए तैयार हूं।"

    इस बात पर रहता है ध्यान

    ईश्वरन ने कहा कि वह वो काम करने की कोशिश करते हैं जो उनके नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, "मैं उन चीजों पर फोकस रहने की कोशिश करता हूं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। हां, कई बार बुरा लगता है, लेकिन ये स्वाभाविक है। एक ही समाधान है कि मैं लगातार सुधार करता रहूं। मैं इस सीजन कुछ नए शॉट्स पर काम कर रहा हूं। मैं नहीं बताऊंगा कि कौनसे हैं।"