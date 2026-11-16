फाइनल में सीताराम-सीताराम का जप कर रहे थे आर्यवीर सहवाग, भगवान ने सुन ली पुकार; पिता को सुनाया रोमांचक किस्सा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को मात दे खिताब अपने नाम किया। भारत ने यह रोमांचक मैच आखिरी गेंद पर जीता। इस मैच के बाद भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और उनके बेटे आर्यवीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आर्यवीर बता रहे हैं कि जब मैच फंसा तो वह सीताराम-सीताराम का जाप कर रहे थे और भगवान ने आखिर में उनकी सुन ली।

भारत ने 338 रनों के टारगेट को आखिरी गेंद पर हासिल किया। आर्यवीर ने इस मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। मैच के बाद उन्होंने अपने पिता को वीडियो कॉल किया और बताया कि रोमांचक मैच में टीम की क्या स्थिति थी।

लगातार कर रहे थे जाप इस वीडियो कॉल में आर्यवीर अपने पिता को बताते हैं, "मैं एक घंटे से बैठा था और सीताराम-सीताराम जाप कर रहा था कि भाई कुछ हो जाए। आखिरी गेंद पर उम्मीद कर रहे थे कि चौका लग जाए, छक्का लग जाए और लग गया। पागल हो गए सारे। मेरे जब चोट लगी ना तो फिजियो आया। स्टैंड में दो हजार पाकिस्तानी थे सब सहवाग, सहवाग चिल्ला रहे थे। पाकिस्तानी भी सपोर्ट कर रहे थे। मजा आ गया।"