फाइनल में सीताराम-सीताराम का जप कर रहे थे आर्यवीर सहवाग, भगवान ने सुन ली पुकार; पिता को सुनाया रोमांचक किस्सा
भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, जिसमें आर्यवीर सहवाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ...और पढ़ें
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को मात दे खिताब अपने नाम किया। भारत ने यह रोमांचक मैच आखिरी गेंद पर जीता। इस मैच के बाद भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और उनके बेटे आर्यवीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आर्यवीर बता रहे हैं कि जब मैच फंसा तो वह सीताराम-सीताराम का जाप कर रहे थे और भगवान ने आखिर में उनकी सुन ली।
भारत ने 338 रनों के टारगेट को आखिरी गेंद पर हासिल किया। आर्यवीर ने इस मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। मैच के बाद उन्होंने अपने पिता को वीडियो कॉल किया और बताया कि रोमांचक मैच में टीम की क्या स्थिति थी।
लगातार कर रहे थे जाप
इस वीडियो कॉल में आर्यवीर अपने पिता को बताते हैं, "मैं एक घंटे से बैठा था और सीताराम-सीताराम जाप कर रहा था कि भाई कुछ हो जाए। आखिरी गेंद पर उम्मीद कर रहे थे कि चौका लग जाए, छक्का लग जाए और लग गया। पागल हो गए सारे। मेरे जब चोट लगी ना तो फिजियो आया। स्टैंड में दो हजार पाकिस्तानी थे सब सहवाग, सहवाग चिल्ला रहे थे। पाकिस्तानी भी सपोर्ट कर रहे थे। मजा आ गया।"
Papa, I was so nervous… was just chanting Sita Ram, Sita Ram! From winning Player of the Tournament to recalling those nail-biting final moments, a very special conversation with beta @AaryavirSehwag . Some moments are bigger than awards, runs and trophies. These are the memories a father will cherish forever. May you always keep your feet firmly on the ground and touch the skies with your hardwork and talent. Shri SitaRam 🙏🏼— Virrender Sehwag (@virendersehwag) November 15, 2026
जमकर मचाया धमाल
आर्यवीर ने फाइनल मैच में 61 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 58 रनों की पारी खेली। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने पांच मैचों में 361 रन बनाए जिसमें एक शतक के अलावा तीन अर्धशतक शामिल रहे। इस दौरान उनका औसत 90.25 का रहा। आर्यवीर ने बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन कर बता दिया है कि उनमें प्रतिभा है और अपने पिता की विरासत को आगे ले जा सकते हैं।
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