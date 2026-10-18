'दबाव का लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन', न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में संजू सैमसन की अनदेखी पर भड़का पूर्व भारतीय क्रिकेटर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्क्वाड का एलान कर दिया है। टेस्ट सीरीज की वजह से पांच मैचों वनडे मैचों के लिए दो टीमें चुनी गई हैं। पहले तीन मैचों में शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, जबकि आखिरी दो मुकाबलों में श्रेयस अय्यर टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय टीम में आखिरी दो वनडे मैचों के लिए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है।

चयनकर्ताओं ने कुशाग्र को टीम में चुना लेकिन संजू सैमसन को वनडे में शामिल नहीं किया, जबकि सैमसन के वनडे में आंकड़े शानजार रहे हैं। ऐसे में भारत के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने सेलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शानदार आंकड़े होने के बावजूद संजू को वनडे टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया?

संजू सैमसन को शामिल नहीं करने पर उठे सवाल पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा, "संजू को अभी भी वनडे टीम में नहीं रखा गया है। केएल राहुल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल भी टीम में नहीं है। ईशान किशन को उप-कप्तान बनाया गया है लेकिन संजू को नहीं चुना गया है। सैमसन के वनडे में आंकड़े उतने खराब नहीं हैं, जब उन्होंने पिछली बार खेला था, तो उस समय शानदार प्रदर्शन किया था। इस बार लग रहा था कि उन्हें मौका दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया।"