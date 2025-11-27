Language
    पीएम मोदी 29-30 नवंबर को IIM रायपुर में DGP/IGP सम्मेलन में होंगे शामिल, 'विकसित भारत: सुरक्षा आयाम' पर होगा मंथन

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:01 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 नवंबर को रायपुर के आईआईएम में अखिल भारतीय डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन में भाग लेंगे। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय 'विकसित भारत: सुरक्षा आयाम' है। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद-रोधी रणनीतियाँ और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है।

    प्रधानमंत्री करेंगे राष्ट्रपति के पुलिस पदक प्रदान

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 नवंबर को रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), रायपुर में होने वाले 60वें अखिल भारतीय डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन 29 से 30 नवंबर तक तीन दिनों तक चलेगा।

    इस सम्मेलन का उद्देश्य अब तक पुलिसिंग से जुड़े बड़े चुनौतियों पर हुई प्रगति की समीक्षा करना और आने वाले समय के लिए ‘सुरक्षित भारत’ का रोडमैप तैयार करना है। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय रखा गया है—‘विकसित भारत: सुरक्षा आयाम’।

    सम्मेलन में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी, उनमें शामिल हैं—

    • वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद)
    • आतंकवाद-रोधी रणनीतियां
    • आपदा प्रबंधन
    • महिला सुरक्षा
    • फॉरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

    प्रधानमंत्री इस अवसर पर राष्ट्रपति के पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे।

    यह सम्मेलन देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासन से जुड़े प्रतिनिधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहाँ वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं। इसके माध्यम से पुलिस बलों की कार्यस्थितियों, उनकी जरूरतों, आधुनिक तकनीक के उपयोग और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

    प्रधानमंत्री मोदी 2014 से इस सम्मेलन में विशेष रुचि लेते रहे हैं और उन्होंने लगातार इसके प्रारूप को आधुनिक और बेहतर बनाने पर जोर दिया है। इसी वजह से हर वर्ष इसे देश के अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। अब तक यह सम्मेलन गुवाहाटी, कच्छ, हैदराबाद, टेकनपुर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (केवड़िया), पुणे, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर और भुवनेश्वर में आयोजित हो चुका है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इस वर्ष इसका आयोजन रायपुर में किया जा रहा है।

    सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी, तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। इस बार नए और युवा विचारों को शामिल करने के लिए राज्यों/यूटी के गृह विभागों के प्रमुख और कुछ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) व पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर के अधिकारी भी सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे।